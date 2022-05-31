Джейк Салліван обговорив з представником Ердогана підтримку Україні

Йшлося, серед іншого, про вихід уукраїнського сільськогосподарського експорту на світові ринки.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорив з офіційним представником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагімом Калином питання України.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Мова йшла про постійну підтримку України на тлі російської агресії, що триває, а також свої відповідні зусилля щодо забезпечення виходу українського сільськогосподарського експорту на світові ринки.

Салліван заявив, що підтримує прямі переговори Туреччини зі Швецією та Фінляндією для вирішення проблем щодо заявок країн на членство у НАТО, які США рішуче підтримують.

“Він також підтвердив важливість утримання від ескалації в Сирії, щоб зберегти існуючі лінії припинення вогню та уникнути подальшої дестабілізації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня представники сімей захисників Маріуполя відвідали столицю Туреччини Анкару та звернулися з проханням сприяти збереженню життів їхніх рідних і всіх військових, які були на металургійному комбінаті "Азовсталь". Туреччина виступала посередником у перемовинах із приводу евакуації важкопоранених з Азовсталі.

Окрім того, Туреччина заблокувала процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу.