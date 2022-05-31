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Данці також відмовляються платити Росії за газ рублями

Крайній термін оплати – 31 травня.

Данці також відмовляються платити Росії за газ рублями
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

Данська енергетична компанія “Orsted” заявила про відмову від оплати російського газу в рублях і через це допускає найближчим часом припинення поставок.

Про це пише “Радіо Свобода”.

Крайній термін оплати – 31 травня, компанія і далі платитиме у євро.

“Крайній термін оплати – 31 травня, і Orsted продовжить платити в євро. Тому є ризик, що “Газпром експорт” припинить постачання газу Orsted. На думку Orsted, це буде порушенням контракту”, – зазначає видання з посиланням на компанію.

Нагадаємо, Росія відсьогодні, 31 травня припинить постачати газ до Нідерландів. Рішення ухвалено після того, як трейдер GasTerra відмовився платити Газпрому рублями.

Припинення поставок Газпромом означає, що до моменту закінчення контракту 1 жовтня 2022 року Нідерланди не отримають приблизно 2 млрд кубометрів газу. Цей обсяг GasTerra збирається закупити в інших постачальників.

Раніше за відмову платити рублями РФ зупинила газопостачання до Польщі, Румунії та Фінляндії. До вимоги платити рублями російська влада додумалась у березні, після впровадження Заходом санкцій у відповідь на вторгнення в Україну.

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