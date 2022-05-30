​Зеленський сьогодні виступить на спеціальному саміті ЄС

Одним з головних питань буде конфіскація російських активів і фінансова допомога Україні.

У Брюсселі відбудеться дводенний спеціальний саміт лідерів Європейського Союзу за участю президента України Володимира Зеленського, він виступить перед лідерами ЄС через відеозв'язок.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив напередодні засідання високопоставлений європейський чиновник, засідання Європейської ради розпочнеться о 16:00 (середньоєвропейський час) з обміну думками з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою.

"Робоча сесія буде продовжена у форматі робочої вечері, в рамках якої лідери обговорять ситуацію в Україні. Президент Зеленський приєднається до них через відеозв'язок на початку цього обговорення. Його минулого тижня запросив президент Шарль Мішель, і він прийняв запрошення виступити перед членами Європейської ради. Це буде вже втретє", - повідомив він.

"Головним політичним питанням для обговорення лідерами України буде фінансування та потреби ліквідності. Як вам відомо, МВФ оцінив щомісячні потреби України у 5 млрд євро. Ми намагаємося досягти домовленості з питання (нової) макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд у вигляді позики та грантів. Інше важливе питання, яке також іноді дуже чутливе, це питання конфіскації російських активів", - розповів співрозмовник.

Ще одним важливим питанням, яке обговорюватимуть за вечерею, буде енергетика.

А другий день саміту присвятять продовольчій безпеці та обороні. В обговоренні візьме участь президент Африканського Союзу Макі Салл також через відеозв'язок.

Нагадаємо, вчора уряди Європейського Союзу не змогли досягнути згоди щодо ембарго на російську нафту. Повідомляли, що перемовини продовжаться сьогодні. Також ЗМІ повідомили, що головуюча в Європейській Раді Франція запропонувала в шостому пакеті санкцій проти Росії заборонити російську нафту, що доставляється морським шляхом, це становитиме 2/3 від усього імпорту.