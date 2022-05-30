Міністр економіки Німеччини побоюється, що єдність ЄС “починає руйнуватися”

Хабек закликав Німеччину бути єдиною на саміті, а не утримуватись під час голосування через розбіжності.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек висловив побоювання, що єдність Європейського союзу “починає руйнуватися”.

Про це він заявив у неділю, 29 травня напередодні саміту, присвяченого обговоренню нафтового ембарго проти Росії та планів щодо скорочення залежності від російської енергетики, пише reuters.com.

Лідери ЄС зустрінуться у понеділок та вівторок, щоб обговорити новий пакет санкцій проти Росії, який може включати нафтове ембарго, та програму, спрямовану на прискорення позбавлення залежності від викопного палива, включно з російським газом.

“Після нападу Росії на Україну ми побачили, що може статися, коли Європа є єдиною. Говорячи про завтрашній саміт будемо сподіватися, що так буде й надалі. Але вона (єдність, – ред.) вже починає розвалюватися”, – сказав Хабек на прес-конференції.

Хабек закликав Німеччину бути єдиною на саміті, а не утримуватись під час голосування через розбіжності всередині правлячої коаліції країни. Він закликав до аналогічної єдності та інші держави ЄС.

“Європа, як і раніше, є величезним економічним простором з неймовірною економічною міццю. І коли вона об'єднається, вона зможе використати цю міць”, – додав німецький міністр.

Нагадаємо, уряди Європейського Союзу не змогли сьогодні досягнути згоди щодо ембарго на російську нафту.

ЗМІ повідомили, що головуюча в Європейській Раді Франція запропонувала в шостому пакеті санкцій проти Росії заборонити російську нафту, що доставляється морським шляхом, це становитиме 2/3 від усього імпорту.

Раніше видання Bloomberg також повідомило, що Європейський Союз пропонує заборонити тільки морське транспортування нафти з Росії та відкласти обмеження на імпорт із ключового нафтопроводу "Дружба", щоб задовольнити Угорщину та досягти угоди по шостому пакету санкцій.

США також заявляли, що запропонують європейським країнам запровадити тарифи на російську нафту як найшвидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

Ембарго на російську нафту має увійти в шостий санкційний пакет ЄС проти Росії. Нові санкції були представлені ще 4 травня. Передбачалася поступова відмова від імпорту нафти з Росії: сирої – до шести місяців, переробленої – до кінця року.

Угорщина і її премʼєр Віктор Орбан систематично виступали проти впровадження антиросійських енергетичних санкцій. Прем'єр зазначав, що схвалення запропонованого пакета санкцій вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що пакет санкцій не можуть ухвалити тільки через позицію Угорщини.