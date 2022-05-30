Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну

Одначе Туркович, як виявилося, турбує не лише питання вірогідної дестабілізації Західних Балкан Росією, а й прискорене надання БіГ статусу кандидата в члени ЄС. За словами глава МЗС країни, якщо це питання не буде швидко вирішене, її державу чекає розкол, а регіон – хаос. Ці заяви, попри той факт, що міністерка Боснії та Герцеговини думає про інтереси власної держави, допомагають тим лідерам та політикам ЄС, які виступають проти інтеграції України до Євросоюзу до того, як вирішиться питання членства балканських країн. До речі, вони вже років з 15 йдуть до Євросоюзу і так і не можуть дійти.

Глава МЗС Боснії та Герцеговини (БіГ) Бісера Туркович повідомила , що Росія може дестабілізувати регіон Західних Балкан до кінця 2022 року. Ба більше, що реалізація плану з відділення Республіки Сербської (одного з двох ентитетів БіГ) може стартувати цієї осені.

Фото: aa.com.tr Глава МЗС Боснії та Герцеговини Бісера Туркович

У разі перемоги в Україні Росія піде не «тільки в Молдову і Придністров'я, а й на Балкани», – заявила глава МЗС Боснії та Герцеговини Бісера Туркович в інтерв’ю Corriere della Sera. За її словами, вже цієї осені Республіка Сербська може остаточного відділитися від БіГ, якщо проросійський лідер боснійських сербів Мілорад Додік та сили, що за ним стоять, переможуть на загальних виборах.

Втім, як зазначила Туркович, у ЄС є інструмент завадити такому сценарію – надати БіГ статус кандидата на членство в Євросоюз. Це буде «сильним посланням для боснійських сербів у Республіці Сербській», адже ті, хто ще не визначився, «можуть голосувати за кандидатів, які виступають за ЄС, а не за Росію».

Давайте по порядку. Чи може Росія дестабілізувати ситуацію в Боснії та Герцеговині? Так, Москва давно готувалася до цього: тренувала місцевих бойовиків, бійців спецпідрозділів поліції, надавала свою зброю.

Вона через свого посіпаку, члена Президії БіГ від сербського народу Мілорада Додіка, провокує сепаратистські рухи у Республіці Сербській. Той же Додік минулого року ініціював ухвалення Декларації про конституційні принципи, що насамперед призведе до виходу РС з об’єднаних армії БіГ та спецслужб, податкової та судової систем. За це проголосував місцевий парламент.

Фото: radiosarajevo.ba Лідер боснійський сербів Мілорад Додік під час виступу у Народній скупщині (парламенті)

Грунт для можливого відділення вже підготовлено, тим паче, що досі існують проблеми із сегрегацією в школах за етнічною приналежністю, нерівністю у виборчих правах, антидержавна діяльність локальної православної церкви тощо.

Ба більше, на території БіГ та Республіки Сербської діє загалом до 30 збройних парамілітарних структур, з яких 16 – в РС. На кожного жителя федерації (загальне населення 3,5 млн людей) припадає близько 34 одиниці зброї.

Коротше кажучи, конфлікт цілком можливий. Та чи буде він успішним? Що по факту може запропонувати боснійським сербам Росія, окрім відділення? Нічого. Чи здатна Москва нині фінансувати умовно цілу державу? Ні. Чи може вона перетворити Республіку Сербську на ОРДЛО? Теж ні, бо майже з усіх боків довкола БіГ стоять країни НАТО. Ба більше, і у НАТО, і у ЄС є можливість миттєво зреагувати у разі підриву ситуації.

Чи зможе конфлікт перекинутися на інші країни Західних Балкан, зокрема на Сербію та Чорногорію? Може, якщо Євросоюз та НАТО нічого не робитимуть. Тоді ситуація стане дійсно катастрофічною, бо окрім Росії та регіональних гравців до військового протистояння може доєднатися Туреччина, яка точно захоче повернути свій вплив на Балканах.

Якщо ж Кремлю протидіятиме Захід, то Москва буде здатна організувати вуличні зіткнення, провокації, терористичні загрози, але підірвати Балкани вона не зможе. Навіть з Додіком.

Фото: EPA/UPG Мілорад Додік (зліва) зустрічається з Володимиром Путіним на полях міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі, 25 травня 2018 року

Наразі Сербія, лідер якої Александр Вучич впав у газову залежність від РФ, який заявляв багаторазово про готовність відновити велику Сербію, намагається дистанціюватися від лідера радикалів з РС. Причина проста: Вучич не хоче, щоби серби остаточно втратили шанс на вступ до ЄС, він не хоче залишатися сам на сам із Путіним. Хіба що Кремлю вдасться його залякати, як і Лукашенка, стартом революції на кшталт тої, що була у Югославії.

Разом з тим є прем’єр Угорщини Орбан, який хоче знищення Боснії та Герцеговини, відокремлення Республіки Сербської з тим, щоби отримати більший вплив на Північну Македонію, антиєвропейських політиків там, та на сам Євросоюз. Орбан, по суті, прагне стати головним антагоністом ЄС, що виступає за автократів з Росії та Китаю. Він хоче мати вплив на політику країн Співдружності, на політику Західних Балкан та на Україну, членство в ЄС якої, як кажуть деякі європейські лідери, досі залежать від успіху інтеграції туди балканських держав.

І тут ми маємо повернутися до заяви глави МЗС Боснії та Герцеговини Бісери Туркович, яка прив’язала питання збереження цілісності федеративного устрою до отримання статусу кандидата в ЄС.

Ця заява – шантаж. Справа в тому, що за останні вісім років Боснія та Герцеговина так і не змогла набути статусу кандидата. І найближчими роками вона його, ймовірно, не отримає. Ця країна не відповідає жодному критерію ЄС. Там навіть опитувальник Єврокомісії не змогли пройти. Це добре усвідомлює глава МЗС цієї держави.

Фото: EPA/UPG

Так само, як вона усвідомлює, що Росія не дивитиметься на те, кандидат ви чи ні, якщо захоче дестабілізувати увесь регіон. Москва зважатиме лише на те, чи зможе їй там хтось рішуче протистояти, чи ні.

Боснія та Герцеговина не вступить до ЄС, доки є слабка урядова та економічні системи, конфлікт всередині держави та такі, як Додік, доки там є російський вплив.

На превеликий жаль, ці заяви, попри той факт, що Бісера Туркович думає про інтереси власної держави, грають на руку тим силам, які хочуть нині заблокувати швидку євроінтеграцію України. Бо ці гравці за словами про захист та інтеграцію Західних Балкан не дадуть просунутися ані Балканам, ані Україні.