Воїни угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога

Ще на двох локаціях тривають бої з окупантом.

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Сьогодні, 10 червня, бійці Угруповання Об’єднаних сил знищили склад з боєприпасами окупантів та знану кількість ворожої техніки.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці Угруповання Об’єднаних сил знищили:

4 танки;

2 артилерійські системи;

11 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу “Орлан-10”.

Нагадаємо, бійці протитанкового підрозділу 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова ДШВ завдали нових втрат російським загарбникам. Було знищено дві бойові одиниці російської бронетанкової техніки разом з екіпажем.