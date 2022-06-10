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Українські протитанкісти ДШВ знищили ворожу бронетехніку разом з екіпажем

В російських загарбників поменшало техніки на дві бойові одиниці.

Українські протитанкісти ДШВ знищили ворожу бронетехніку разом з екіпажем

Бійці протитанкового підрозділу 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова ДШВ завдали нових втрат російським загарбникам.

Про це повідомили в пресслужбі командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Було знищено дві бойові одиниці російської бронетанкової техніки разом з екіпажем.

Фото роботи українських захисників оприлюднили на Facebook-сторінці командування ДШВ.

Фото: Пресслужба командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Фото: Пресслужба командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 200 окупантів і знищили 12 бойових броньованих машин противника.  Так, українська авіація завдала ударів по опорному пункту окупантів на Херсонщині, в результаті загинуло понад три десятки рашистів.

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