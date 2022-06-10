Волонтерка вивезла 26 тварин з Бахмуту на Київщину

Волонтерка Вікторія евакуювалася з Бахмуту разом з 26 котами та собаками до Київської області.

Про це повідомляють UAnimals.

“Зараз жінка з тваринами проживає в селі Тростинська Новоселиця, у невеличкій кімнаті будинку, де немає ані газу, ані води”, - йдеться у повідомленні.

Фото: UAnimals

UAnimals зазначили, що з такою кількістю котів та собак Вікторію ніде не захотіли прийняти, тому вона вимушена жити в таких умовах.

Фото: UAnimals

UAnimals переказали волонтерці 3 тис. гривень на корм для її чотирилапих.

Підтримати волонтерів можна за реквізитами:

PayPal [email protected]

Картка 4441114451625790 (Олександр Тодорчук).

Нагадаємо, з 7 поверху напівзруйнованого будинку в селищі Бородянка, що біля Києва, врятували кота.