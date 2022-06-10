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Волонтерка вивезла 26 тварин з Бахмуту на Київщину

Жінка вивезла з-під обстрілів 24 коти та 2 собаки.

Волонтерка вивезла 26 тварин з Бахмуту на Київщину
Фото: UAnimals

Волонтерка Вікторія евакуювалася з Бахмуту разом з 26 котами та собаками до Київської області

Про це повідомляють UAnimals.

“Зараз жінка з тваринами проживає в селі Тростинська Новоселиця, у невеличкій кімнаті будинку, де немає ані газу, ані води”, - йдеться у повідомленні.

Фото: UAnimals

UAnimals зазначили, що з такою кількістю котів та собак Вікторію ніде не захотіли прийняти, тому вона вимушена жити в таких умовах.

Фото: UAnimals

UAnimals переказали волонтерці 3 тис. гривень на корм для її чотирилапих.

Підтримати волонтерів можна за реквізитами:

  • PayPal [email protected]
  • Картка 4441114451625790 (Олександр Тодорчук).

Нагадаємо, з 7 поверху напівзруйнованого будинку в селищі Бородянка, що біля Києва, врятували кота.

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