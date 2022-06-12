Ворог вночі обстріляв Харків, а на Херсонщині планує влаштувати "день Росії" з провокаціями, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині, Дніпропетровщині та Житомирщині.

В Тернопільсьскій області вчора ввечері – влучання ракет у Чортківській громаді, жертв немає, є легко травмовані. Людям надається допомога. Деталі влучання уточнюються, повідомили в ранковому зведенні ОВА.

У Харкові вночі обстрілів окупантів зазнав Шевченківскький район. Постраждалих немає. По області вночі обстрілів зазнали Безруки Харківського району – горів приватний будинок. Близько п’ятої ранку знову обстрілювали Золочівську громаду. Так само загорівся будинок, без постраждалих. Загалом за добу поранення через обстріли отримали троє людей у Харківському районі. Двоє загиблих у Чугуївському та Богодухівського районах.

На Луганщині – постійні штурмові дії та артобстріли Сєвєродонецька та прилеглих селищ. Вчора ворог влучив на територію транспортного цеху ВО "Азот", де сталося займання. Постраждало і одне з приміщень ТОВ "НВО «Сєвєродонецький Склопластик»". Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький. По 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два — в Миколаївці. У Лисичанську — чотири, а також торговельний центр та магазин. Одна людина загинула, двоє поранених.

На Донеччині – обстріли позицій українських військових і прифронтових населених пунктів. За добу — двоє загиблих і 10 поранених цивільних. Росіяни спрямовують свої зусилля на знищення критичної інфраструктури. Вчора в районі Торецька пошкодили електромережі, що призвело до відключення ТП, уся північ області була без електрики — Торецьк, Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка. Станом на ранок вдалося частково відновити електропостачання. Область залишається без газу і частково - без води. Евакуація населення триває.

В Миколаївській області вночі зафіксовані обстріли с. Парутине Куцурубської громади. Постраждалих та пошкоджень немає. Тривали обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вчора вдень і вночі – обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає.

В Херсонській області – стабільно критично. Окупанти планують відзначати день РФ. За інформацією пропагандистських ЗМІ, заходи відбудуться по всій області, а для масовки можуть бути привезені люди з Криму. Є інформація про можливі провокації.

Нагадаємо, про підготовку росіянами провокацій на тимчасово окупованих територіях Запорізької області повідомив мер Енергодара. Він закликав мешканців області не брати участь у масових заходах.