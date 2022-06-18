Усі три одиниці ворожої техніки були заховані серед дерев.

Бійці 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ підірвали танк і дві БМП окупантів. Влучні постріли зроблені з британських гаубиць.

Про це повідомляє пресцентр Командування Десантно-штурмових військ на сторінці у Facebook.

"На відео зафіксована успішна робота воїнів-артилеристів 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку і живу силу рашистів. Зокрема, були перетворені на металобрухт один танк і дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами", — повідомили в командуванні ДШВ.

Усі три одиниці техніки були заховані серед дерев. Одна знаходилася поблизу населеного пункту, де ведуться бойові дії. Густа рослинність не завадила артилеристам здійснити прицільні залпи. Снаряди точно потрапили в кожну машину.

Нагадаємо, що ЗСУ збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю.