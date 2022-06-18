Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon". Судно затонуло
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon". Судно затонуло
Російські командири втікають із війни, а мобілізованих з ОРДЛО називають "м'ясом", - СБУ
Російські командири втікають із війни, а мобілізованих з ОРДЛО називають "м'ясом", - СБУ
«Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС
«Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
​Небезпечний паритет, або чому хтось підбадьорює Путіна
​Небезпечний паритет, або чому хтось підбадьорює Путіна
Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"
Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"
ГоловнаСуспільствоВійна

Артилеристи 81 бригади знищили один танк та дві БМП окупантів

Усі три одиниці ворожої техніки були заховані серед дерев.

Артилеристи 81 бригади знищили один танк та дві БМП окупантів
Фото: Скрін з відео

Бійці 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ підірвали танк і дві БМП окупантів. Влучні постріли зроблені з британських гаубиць.

Про це повідомляє пресцентр Командування Десантно-штурмових військ на сторінці у Facebook.

"На відео зафіксована успішна робота воїнів-артилеристів 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку і живу силу рашистів. Зокрема, були перетворені на металобрухт один танк і дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами", — повідомили в командуванні ДШВ.

Усі три одиниці техніки були заховані серед дерев. Одна знаходилася поблизу населеного пункту, де ведуться бойові дії. Густа рослинність не завадила артилеристам здійснити прицільні залпи. Снаряди точно потрапили в кожну машину.

Нагадаємо, що ЗСУ збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також