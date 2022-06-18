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Українські військові збили дві крилаті ракети над Одещиною, – ОВА

Вони були випущені з території Криму.

Українські військові збили дві крилаті ракети над Одещиною, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Центр"

ЗСУ збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю. Ворожі цілі вдалося приземлити сьогодні вночі.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Уночі над Одеською областю було збито дві крилаті ракети", – сказав Братчук.

За його словами, ворожі ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

В ОК "Південь" повідомили, що окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу.

Нагадаємо, учора сили оборони виявили дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Небезпечну знахідку ліквідували підрозділи Військово-морських сил ЗСУ. 

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