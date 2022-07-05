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Британець Ейден Еслін, якого захопили росіяни, оскаржив смертну кару

Його викрадачі заявили, що “час закінчується”.

Британець Ейден Еслін, якого захопили росіяни, оскаржив смертну кару
Фото: ЕРА/UPG

Британець Ейден Еслін, якого у “ДНР” засудили до страти, подав апеляцію на вирок.

Про це пише Guardian з посиланням на правозахисників.

28-річного соціального працівника, який був українським морським піхотинцем, захопили російські війська у Маріуполі у квітні.

Есліна захопили разом із 48-річним британцем Шоном Піннером, якого також засудив до страти за “найманство” та “тероризм” суд, що не має міжнародного визнання.

Чоловіки отримали вироки разом із громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

За словами Есліна, його викрадачі стверджували, що офіційні особи Великобританії не намагалися вести переговори від його імені і його “час закінчується”.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що “Верховний суд підконтрольної Росії території отримав апеляції від адвокатів Брахіма і Піннера”.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини у проміжному рішенні за позовом дружини українського військового зобов'язав Росію поважати права всіх українських військовополонених, які перебувають під вартою в РФ, та надавати їм медичну допомогу.

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