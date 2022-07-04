Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
ГоловнаСвіт

У США обговорюють плани з навчань українських військових, - посол

Державний секретар нині збирав усіх послів для консультацій з цього приводу.

У США обговорюють плани з навчань українських військових, - посол
Бріджит Брінк
Фото: Вікіпедія

У Міністерстві оборони США обговорюють плани з навчань українських військовослужбовців.

Про це повідомила журналістам посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Укрінформ.

"Я щойно повернулася з Вашингтона, тому що державний секретар збирав усіх послів для консультацій - ми робимо це щороку – і я скористалася цією нагодою, щоб порадитися з ним, з лідерами в Пентагоні, Білому домі та Конгресі", - сказала вона.

Брінк зазначила, що США працюють над тим, щоб надавати Україні більше допомоги і швидше, щоб допомагати на лінії фронту.

Крім того, посол зауважила, що у Вашингтоні обговорюється плани навчань українських військових, щоб підтримати Україну в боротьбі зараз та в майбутньому.

"Я не можу назвати точну цифру чи план, але можу сказати, що я говорила про це з високопосадовцями з Пентагону", - зазначила Брінк.

Посол США провела у Вашингтоні низку зустрічей з колегами-дипломатами, послом України в США, американськими конгресменами, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, членами Американсько-Української ділової ради, в центрі яких була розв’язана росією війна проти України.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Елена Каррейрас на зустрічі НАТО в Брюсселі заявила, що Португалія готова навчати українських військовослужбовців, але питання щодо надсилання додаткових військових матеріалів не обговорюється.

17 червня прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон запропонував розпочати масштабну тренувальну операцію для українських військ із можливістю навчання до 10 тис. солдатів кожні 120 днів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також