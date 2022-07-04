У США обговорюють плани з навчань українських військових, - посол

Державний секретар нині збирав усіх послів для консультацій з цього приводу.

У Міністерстві оборони США обговорюють плани з навчань українських військовослужбовців.

Про це повідомила журналістам посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Укрінформ.

"Я щойно повернулася з Вашингтона, тому що державний секретар збирав усіх послів для консультацій - ми робимо це щороку – і я скористалася цією нагодою, щоб порадитися з ним, з лідерами в Пентагоні, Білому домі та Конгресі", - сказала вона.

Брінк зазначила, що США працюють над тим, щоб надавати Україні більше допомоги і швидше, щоб допомагати на лінії фронту.

Крім того, посол зауважила, що у Вашингтоні обговорюється плани навчань українських військових, щоб підтримати Україну в боротьбі зараз та в майбутньому.

"Я не можу назвати точну цифру чи план, але можу сказати, що я говорила про це з високопосадовцями з Пентагону", - зазначила Брінк.

Посол США провела у Вашингтоні низку зустрічей з колегами-дипломатами, послом України в США, американськими конгресменами, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, членами Американсько-Української ділової ради, в центрі яких була розв’язана росією війна проти України.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Елена Каррейрас на зустрічі НАТО в Брюсселі заявила, що Португалія готова навчати українських військовослужбовців, але питання щодо надсилання додаткових військових матеріалів не обговорюється.

17 червня прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон запропонував розпочати масштабну тренувальну операцію для українських військ із можливістю навчання до 10 тис. солдатів кожні 120 днів.