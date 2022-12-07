У Литві зросла кількість запусків невідомих безпілотників над військовими обʼєктами

Їх можуть використовувати білоруські і російські шпигуни.

Литовські збройні сили повідомили про значне зростання кількості польотів невідомих безпілотників над військовими обʼєктами всередині країни. Апарати можуть належати російській чи білоруській розвідкам, але доказів цього поки нема, пише LRT.

"Порівнюючи ці та минулорічні дані, ми бачимо значне збільшення кількості несанкціонованих дистанційних літальних апаратів, які літають над військовими об’єктами", – повідомили BNS у Збройних силах.

На одному з військових об'єктів за місяць зафіксовано більше порушень, ніж за весь минулий рік.

Хоча представники оборонних відомств і експерти не виключають, що ця діяльність може бути пов'язана зі шпигунством, Збройні сили кажуть, що не можуть підтвердити це припущення.

За словами аналітика з питань оборони Александраса Матоніса, природа несанкціонованих польотів безпілотників над військовими об’єктами може бути різною. Їх можуть запускати і прості порушники, яким захотілося політати, попри заборону, і шпигуни.

У Міноборони кажуть, що безпілотні літальні апарати (БПЛА) могли використовувати російські та білоруські розвідки, хоча доказів цього не фіксували.

"Збір інформації про об’єкти особливої важливості та військові об’єкти Литви є важливим для російських і білоруських спецслужб", – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, білоруси направляють біженців з Ірану і Пакистану визначати вразливі ділянки кордону з Україною та Латвією. За допомогою нелегалів вони намагаються визначити, де саме можливо проникнути їхнім ДРГ.