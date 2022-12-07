Демократи отримали перевагу в один голос у Сенаті США, – Reuters

Демократи претендують на 51 місце у 100-місному Сенаті, що має полегшити просування кандидатів Байдена на судові та адміністративні посади.

У ході другого туру проміжних виборів у американському штаті Джорджія демократ Рафаель Ворнок зміг переобратися до Сенату, перемігши республіканця Гершела Вокера і посиливши позиції Демократичної партії у верхній палаті парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

"Перевага Ворнока була незначною. За даними компанії Edison Research, після підрахунку 99% голосів він випереджав Вокера з перевагою 50,8% до 49,2%", – йдеться у повідомленні.

Цей результат закріплює за Джорджією статус штату, який відіграватиме важливу роль на президентських виборах 2024 року, оскільки демократи за останні два роки виграли троє перегонів до Сенату в колишньому оплоті республіканців, а президент-демократ Джо Байден лідирував у штаті у 2020 році.

Агентство наголошує, що поразка Вокера також є невдачею для експрезидента Дональда Трампа, який прагне отримати номінацію від республіканців, щоб знову балотуватися в Білий дім у 2024 році. Трамп підтримав Вокера та десятки інших відомих республіканців на проміжних виборах цього року.

Зараз демократи претендують на 51 місце у 100-місному Сенаті, що має полегшити просування кандидатів Байдена на судові та адміністративні посади.

Багато законів все ще потребуватимуть підтримки республіканців. Але, маючи в запасі додатковий голос, демократи, можливо, тепер не завжди потребуватимуть співпраці сенаторів-центристів Джо Манчіна та Кірстен Сінеми, які часто розходилися зі своєю партією, коли демократи намагалися просунути законодавчі проєкти Байдена протягом останніх двох років.

Однак демократи зіткнуться з більш серйозною перешкодою в Палаті представників США після того, як республіканці здобули незначну перевагу 8 листопада.

Нагадаємо, 8 листопада у США пройшли проміжні вибори, за підсумками яких було повністю переобрано Палату представників і третину сенаторів, а на рівні багатьох штатів – губернаторів та законодавчі збори. Республіканська партія отримала більшість голосів у Палаті представників на проміжних виборах до Конгресу. У Сенаті до другого туру виборів зберігався баланс сил.