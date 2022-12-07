Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
ГоловнаСвіт

Демократи отримали перевагу в один голос у Сенаті США, – Reuters

Демократи претендують на 51 місце у 100-місному Сенаті, що має полегшити просування кандидатів Байдена на судові та адміністративні посади.

Демократи отримали перевагу в один голос у Сенаті США, – Reuters
Фото: betterworldcampaign.org

У ході другого туру проміжних виборів у американському штаті Джорджія демократ Рафаель Ворнок зміг переобратися до Сенату, перемігши республіканця Гершела Вокера і посиливши позиції Демократичної партії у верхній палаті парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

"Перевага Ворнока була незначною. За даними компанії Edison Research, після підрахунку 99% голосів він випереджав Вокера з перевагою 50,8% до 49,2%", – йдеться у повідомленні.

Цей результат закріплює за Джорджією статус штату, який відіграватиме важливу роль на президентських виборах 2024 року, оскільки демократи за останні два роки виграли троє перегонів до Сенату в колишньому оплоті республіканців, а президент-демократ Джо Байден лідирував у штаті у 2020 році.

Агентство наголошує, що поразка Вокера також є невдачею для експрезидента Дональда Трампа, який прагне отримати номінацію від республіканців, щоб знову балотуватися в Білий дім у 2024 році. Трамп підтримав Вокера та десятки інших відомих республіканців на проміжних виборах цього року.

Зараз демократи претендують на 51 місце у 100-місному Сенаті, що має полегшити просування кандидатів Байдена на судові та адміністративні посади.

Багато законів все ще потребуватимуть підтримки республіканців. Але, маючи в запасі додатковий голос, демократи, можливо, тепер не завжди потребуватимуть співпраці сенаторів-центристів Джо Манчіна та Кірстен Сінеми, які часто розходилися зі своєю партією, коли демократи намагалися просунути законодавчі проєкти Байдена протягом останніх двох років.

Однак демократи зіткнуться з більш серйозною перешкодою в Палаті представників США після того, як республіканці здобули незначну перевагу 8 листопада.

Нагадаємо, 8 листопада у США пройшли проміжні вибори, за підсумками яких було повністю переобрано Палату представників і третину сенаторів, а на рівні багатьох штатів – губернаторів та законодавчі збори. Республіканська партія отримала більшість голосів у Палаті представників на проміжних виборах до Конгресу. У Сенаті до другого туру виборів зберігався баланс сил.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також