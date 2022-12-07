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США погодилися передати полякам 116 танків Abrams

Стартують перемовини щодо ціни.

США погодилися передати полякам 116 танків Abrams
Фото: Вiкiпедiя

Державний департамент США погодив продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams разом з боєприпасами

Про це у Твіттері написав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Позаду ще один крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу Збройних Сил Польщі. Держдепартамент США схвалив продаж додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами”, – написав Блащак.

За його словами, зараз розпочинаються переговори з американцями щодо цін. 

Перші танки Польща може отримати від США вже в 2023 році.

Нагадаємо, раніше Блащак заявив, що Польща розмістить системи ППО Patriot у себе.

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