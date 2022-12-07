США погодилися передати полякам 116 танків Abrams

Державний департамент США погодив продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams разом з боєприпасами.

Про це у Твіттері написав міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Позаду ще один крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу Збройних Сил Польщі. Держдепартамент США схвалив продаж додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами”, – написав Блащак.

За його словами, зараз розпочинаються переговори з американцями щодо цін.

Перші танки Польща може отримати від США вже в 2023 році.

Za nami kolejny krok na drodze do zwiększania pancernego potencjału Sił Zbrojnych RP.Departament Stanu 🇺🇸wyraził zgodę na sprzedaż 🇵🇱dodatkowych 116 czołgów Abrams wraz z amunicją.Przystępujemy do negocjacji cenowych. Pierwsze dostawy możliwe w 2023r.Silne wojsko to bezpieczna 🇵🇱 pic.twitter.com/kmJCiTVpRp — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2022

Нагадаємо, раніше Блащак заявив, що Польща розмістить системи ППО Patriot у себе.