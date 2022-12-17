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Більшість громад Дніпропетровщини досі частково або повністю знеструмлені

Енергетики поступово повертають живлення на об‘єкти критичної інфраструктури.

Більшість громад Дніпропетровщини досі частково або повністю знеструмлені
Фото: Київська ОВА у Telegram

Більшість громад Дніпропетровщини досі частково або повністю знеструмлені. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він зазначив, що найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням саме на Дніпропетровщині.

Наразі енергетики поступово повертають живлення на об‘єкти критичної інфраструктури.

“Прошу громадян, в чиїх оселях досі немає світла після вчорашніх ракетних атак, поставитися до ситуації з розумінням. Важко, складно, нервово. Але маємо розуміти, що російські окупанти суттєво пошкодили енергосистему всієї України. Енергетики працюють цілодобово, за що вдячний кожному з них”, – додав Лукашук.

За його словами, аби привести всі системи до ладу після вчорашніх ракетних ударів знадобиться не один день. 

“Відключення триватимуть, тому вкотре прошу вас бути готовими. Подбайте про запаси води, продуктів, ліхтариків, батарейок”, – зазначив голова облради.

Водночас він підкреслив, що наразі всі п‘ять водоканалів, які підпорядковуються обласній раді, працюють в штатному режимі. 

“Люди з водою. Дякую комунальним службам за оперативність”, – сказав Лукашук.

Нагадаємо, на Київщині тривають відновлювальні роботи після ракетних ударів по об'єктах енергетики, близько 50% регіону без світла.

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