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У Маріуполі шукають групу дезертирів, які втекли з окупаційного війська

Група становить особливу небезпеку для містян.

У Маріуполі шукають групу дезертирів, які втекли з окупаційного війська
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі група російських військових втекла зі зброєю, дезертирів шукають по всьому місту.

Про це у Телеграм написав радник мера міста Петро Андрющенко.

"У Маріуполі пошукові заходи влаштували окупанти. Декілька бригад військових в повній викладці в активному пошуку в Лівобережному районі, в районі пл. Свободи та Кальміуському районі. На щастя, шукають не партизан. Чергові дезертири зі зброєю. Зникли по ходу транспортування через Маріуполь з Росії", - написав Андрющенко.

За словами джерел Андрющенка, дезертири з числа в’язнів, тому група становить особливу небезпеку для містян. 

Раніше Андрющенко писав, що російські окупанти шукають в Маріуполі різноробочих для облаштування оборонних споруд в районі Бердянська Запорізької області.

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