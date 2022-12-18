Окупанти сім годин поспіль обстрілювали Оріхів на Запоріжжі

Росіяни обстрілювали сім годин поспіль Оріхів у Запорізькій області.
Про це в ефірі національного телемарафону сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Укрінформ.
“Сьогодні сім годин безупину обстрілювали Оріхів. Удари завдавались по житлових кварталах міста. На щастя, загиблих та поранених немає”, - сказав він.
Щодо ракетного масованого удару, якого ворог завдав по Запоріжжю та Запорізькому району кілька днів тому, Старух назвав його найбільшим за кількістю випущених ракет.
Він додав, що наслідки влучань є досить серйозними, але енергетики працюють над відновленням.
Нагадаємо, що 15 грудня російські військові обстріляли ракетами Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє працівників комунального підприємства.