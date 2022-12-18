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Окупанти сім годин поспіль обстрілювали Оріхів на Запоріжжі

Удари завдавались по житлових кварталах міста.

Окупанти сім годин поспіль обстрілювали Оріхів на Запоріжжі
Фото: t.me/zoda_gov_ua

Росіяни обстрілювали сім годин поспіль Оріхів у Запорізькій області. 

Про це в ефірі національного телемарафону сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Укрінформ.

“Сьогодні сім годин безупину обстрілювали Оріхів. Удари завдавались по житлових кварталах міста. На щастя, загиблих та поранених немає”, - сказав він.

Щодо ракетного масованого удару, якого ворог завдав по Запоріжжю та Запорізькому району кілька днів тому, Старух назвав його найбільшим за кількістю випущених ракет.

Він додав, що наслідки влучань є досить серйозними, але енергетики працюють над відновленням.

Нагадаємо, що  15 грудня російські військові обстріляли ракетами Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє працівників комунального підприємства.

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