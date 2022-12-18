Латвія надасть Україні 560 тис. євро на придбання генераторів для державних ЗМІ

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звертався до колег з ЄС з проханням надати підтримку українській пресі.

Уряд Латвії ухвалив рішення виділити 560 тис. євро на придбання дизельних генераторів для українських державних медіа.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що гроші будуть передані до Ради громадських електронних ЗМІ Латвії (SEPLP) для придбання дизельних генераторів, необхідних для роботи державних громадських телерадіокомпаній України.

29 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до міністрів культури країн-членів Євросоюзу із проханням надати всю можливу підтримку українському культурному сектору та ЗМІ, щоб пережити зиму. Особливо українські ЗМІ потребують дизельних генераторів.

Кабмін Латвії вирішив виділити майже 560 тис. євро із держбюджету для закупівлі генераторів для потреб України.

29 червня у Львові була підписана декларація між міністерствами культури Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини та України. Документ зокрема оцінює можливості створення спеціального фонду підтримки культурної спадщини та діяльності українських державних ЗМІ.

Нагадаємо, у Латвії на благодійному радіомарафоні збирають кошти для українських дітей-біженців, які перебувають в країні.