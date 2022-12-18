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На Миколаївщині у річку впав автомобіль, п'ятеро загиблих

Трагедія сталася на мосту через річку Кодима.

На Миколаївщині у річку впав автомобіль, п'ятеро загиблих
Фото: ДСНС

У селі Кінецьпіль Миколаївської області у річку впав автомобіль, внаслідок чого загинуло п'ять людей.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

За інформацією ДСНС, 18 грудня близько 14:00 на спецлінію “101” надійшло повідомлення про те, що у селі Кінецьпіль сталась надзвичайна ситуація. З автомобільного мосту у річку Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma, внаслідок чого загинуло п`ять осіб, з них дві дитини (2015 та 2017 років народження).

Рятувальники 23-ї державної пожежно-рятувальної частини провели роботи з деблокування тіл загиблих, використавши гідравлічне обладнання. Транспортний засіб за допомогою крана, який надали органи місцевої влади, вилучили з водойми на берег.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 11 грудня в Чернігівській області на автодорозі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" сталася ДТП за участі маршрутного автобуса. 

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