Єленського офіційно призначено головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті

Він виконуватиме обовʼязки не більше ніж до 26 березня 2023 року.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про призначення Віктора Єленського головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Відповідний документ оприлюднено на сайті уряду.

"Призначити Єленського Віктора Євгеновича Головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, але не більше ніж до 26 березня 2023 р. з оплатою праці відповідно до законодавства", – йдеться у повідомленні.

У коментарі LB.ua про призначення Єленський говорив, що він знає про цілі та завдання Служби, але "ще треба розібратися, хто там працює".

“Я знаю людей, які фахово займаються релігією, етнополітикою, але точно не усіх. Необхідно поговорити, які вони бачать перед собою головні завдання, першочергові, які бачать завдання в сфері свободи совісті, у співпраці з іншими органами, які займаються правами і свободами громадян. І не тільки громадян, бо свобода совісті в Україні гарантується кожному”, –зазначив Єленський.

Нагадаємо, про рішення призначити Єленського LB.ua писав ще 17 грудня. Віктор Єленський – депутат VIII скликання від партії "Народний фронт", був радником прем‘єр-міністра Арсенія Яценюка у 2014 році. Вчений, релігієзнавець, доктор філософських наук.

Попереднього керівника Держетнополітики Олену Богдан Кабмін звільнив 6 грудня через "низку зауважень до її роботи". Крім того, Державну службу з питань етнополітики та свободи совісті перевели в пряме підпорядкування КМУ – раніше уряд координував її діяльність через міністра культури та інформаційної політики. Відтепер всі структурні підрозділи обласних і Київської міської державних (військових) адміністрацій з питань етнополітики та свободи совісті будуть підзвітні та підконтрольні ДЕСС.