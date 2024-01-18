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Кемерон порівняв Путіна з Гітлером і закликав "не умиротворяти його"

Голова МЗС Британії порівняв Путіна з Гітлером і закликав "не умиротворяти його". Він зазначив, що таке відчуття, що знову настали 1930-ті роки.

Кемерон порівняв Путіна з Гітлером і закликав "не умиротворяти його"
Девід Кемерон
Фото: Facebook/David Cameron

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон порівняв президента Росії Володимира Путіна з Адольфом Гітлером і закликав не умиротворяти його.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico.

"Таке відчуття, що знову настали 1930-ті роки, але з російським лідером Володимиром Путіним у ролі Гітлера", – сказав Кемерон. Він додав, що війна в Україні залишається для нього "абсолютним пріоритетом номер один".

Кемерон наголосив, що це - "виклик для нашого покоління".

"Це все одно, що бути міністром закордонних справ або лідером Європи в 1930-х роках... Ми не повинні умиротворяти Путіна. Ми повинні протистояти злу, яким є його вторгнення", – наголосив він.

Раніше колишній радник президента США Збігнєв Бжезинський розповів про спільні риси Путіна і Гітлера. Він назвав Путіна "гравцем" і зазначив, що прагнення до накопичення багатства "стабілізує" і "охолоджує пристрасті" російського президента.

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