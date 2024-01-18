Кемерон порівняв Путіна з Гітлером і закликав "не умиротворяти його"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон порівняв президента Росії Володимира Путіна з Адольфом Гітлером і закликав не умиротворяти його.
Про це він сказав в інтерв’ю Politico.
"Таке відчуття, що знову настали 1930-ті роки, але з російським лідером Володимиром Путіним у ролі Гітлера", – сказав Кемерон. Він додав, що війна в Україні залишається для нього "абсолютним пріоритетом номер один".
Кемерон наголосив, що це - "виклик для нашого покоління".
"Це все одно, що бути міністром закордонних справ або лідером Європи в 1930-х роках... Ми не повинні умиротворяти Путіна. Ми повинні протистояти злу, яким є його вторгнення", – наголосив він.
Раніше колишній радник президента США Збігнєв Бжезинський розповів про спільні риси Путіна і Гітлера. Він назвав Путіна "гравцем" і зазначив, що прагнення до накопичення багатства "стабілізує" і "охолоджує пристрасті" російського президента.
- Лідери ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб спробувати подолати блокування Угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.
- У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги.
- У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні досі перебуває на розгляді в Конгресі.