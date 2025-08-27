Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаПолітика

Свириденко розпочала візит до Данії, де обговорять відкриття перших переговорних кластерів для вступу в ЄС

Перший закордонний візит у новій ролі Юлія Свириденко здійснила саме до Копенгагена, адже Данія зараз головує у Раді ЄС.

Свириденко розпочала візит до Данії, де обговорять відкриття перших переговорних кластерів для вступу в ЄС
Свириденко та Бьодсков у Копенгагені, 27 серпня 2025
Фото: телеграм / Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що разом із командою розпочала робочий візит до Данії. У програмі — зустрічі з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, міністром промисловості, бізнесу та фінансів Мортеном Бьодсковим та провідними данськими й міжнародними компаніями.

“Перший закордонний візит у новій ролі саме до Копенгагена, адже Данія зараз головує у Раді ЄС. Очікуємо, що відкриття перших переговорних кластерів стане нашим спільним досягненням”, — написала Свириденко.

Вона зазначила, що напередодні важливих переговорів з ЄС у вересні важливо максимально ефективно використати час для ухвалення всіх рішень.

Юлія Свириденко подякувала Данії за послідовну та принципову підтримку України. Під час першої офіційної зустрічі міністр Бьодсков оголосив про намір Данії внести щонайменше 500 млн данських крон до Фонду для України на проєкти з відбудови

“Від початку повномасштабної агресії Данія стоїть поруч і продовжує допомагати. Загалом Україна отримала близько 9 млрд євро військової допомоги та 907 млн євро цивільних внесків від данського уряду й народу. Дякую, Даніє”, — написала Свириденко.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies