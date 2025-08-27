Свириденко розпочала візит до Данії, де обговорять відкриття перших переговорних кластерів для вступу в ЄС

Перший закордонний візит у новій ролі Юлія Свириденко здійснила саме до Копенгагена, адже Данія зараз головує у Раді ЄС.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що разом із командою розпочала робочий візит до Данії. У програмі — зустрічі з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, міністром промисловості, бізнесу та фінансів Мортеном Бьодсковим та провідними данськими й міжнародними компаніями.

“Перший закордонний візит у новій ролі саме до Копенгагена, адже Данія зараз головує у Раді ЄС. Очікуємо, що відкриття перших переговорних кластерів стане нашим спільним досягненням”, — написала Свириденко.

Вона зазначила, що напередодні важливих переговорів з ЄС у вересні важливо максимально ефективно використати час для ухвалення всіх рішень.

Юлія Свириденко подякувала Данії за послідовну та принципову підтримку України. Під час першої офіційної зустрічі міністр Бьодсков оголосив про намір Данії внести щонайменше 500 млн данських крон до Фонду для України на проєкти з відбудови.

“Від початку повномасштабної агресії Данія стоїть поруч і продовжує допомагати. Загалом Україна отримала близько 9 млрд євро військової допомоги та 907 млн євро цивільних внесків від данського уряду й народу. Дякую, Даніє”, — написала Свириденко.