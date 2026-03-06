Медіамагнат Джиммі Лай не оскаржуватиме свій вирок

Це може означати початок політичного етапу переговорів щодо його звільнення.

Медіамагнат із Гонконгу Джиммі Лай, відомий продемократичний активіст, якого нещодавно засудили до 20 років ув’язнення, заявив, що не подаватиме апеляцію на свій вирок.

Про це пише The Guardian.

Це рішення фактично завершує багаторічну судову справу 78-річного критика Комуністичної партії Китаю (КПК) і може означати початок політичного етапу переговорів щодо його звільнення.

Адвокати Лая не пояснили причин його рішення не подавати апеляцію.

«Ми можемо підтвердити, що маємо чіткі та остаточні інструкції не подавати апеляцію ні на вирок, ні на призначене покарання», – заявив представник юридичної команди Лая в Гонконзі.

Лай, який має британське громадянство, був засуджений у лютому після того, як у грудні його визнали винним за звинуваченнями у підбурюванні до заколоту та змові з іноземними силами.

Він не визнав себе винним за всіма пунктами обвинувачення. Хоча Лаю не призначили максимального покарання – довічного ув’язнення, його 20-річний термін є найсуворішим вироком за злочини проти національної безпеки в Гонконзі. Родина активіста заявила, що це може означати, що «він помре мучеником за ґратами».

Західні уряди, включно з Великою Британією, назвали переслідування Лая політично мотивованим і закликали негайно його звільнити. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що вирок несумісний із міжнародним правом і має бути скасований.

Повідомляється, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер піднімав справу Лая під час недавньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Після цього син активіста Себастьєн Лай заявив, що Британія зробила недостатньо для звільнення його батька під час цього візиту.

Раніше західним урядам уже вдавалося домогтися звільнення своїх громадян, затриманих у Китаї. Серед них – австралійська журналістка Чен Лей та громадяни Канади Майкл Ковріг і Майкл Спейвор, яких ув’язнили після дипломатичного конфлікту між Пекіном і Оттавою через затримання менеджерки компанії Huawei. Однак ці випадки були пов’язані з погіршенням двосторонніх відносин, тоді як Лай є відкритим критиком КПК – режиму, який жорстко ставиться до дисидентів.

Нещодавно апеляційний суд Гонконгу скасував окремі вироки Лаю у справі про шахрайство, за якими покарання вже було відбуте. Численні судові процеси проти колишнього медіамагната його прихильники називали «юридичною війною» – використанням правової системи для придушення критиків влади.

Очікується, що президент США Дональд Трамп відвідає Китай з 31 березня по 2 квітня. Раніше Трамп заявляв, що просив Сі Цзіньпіна «розглянути можливість» звільнення Лая, який, своєю чергою, казав, що Трамп – «єдиний, хто може врятувати» Гонконг від посилення контролю КПК.

Влада Китаю та Гонконгу захищає вирок Лаю і заявляє, що справа не має жодного стосунку до свободи преси.