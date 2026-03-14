Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
ГоловнаСвіт

Замість закону постанова: уряд Польщі обійшов вето Навроцького щодо кредиту на оборону

Прем'єр Дональд Туск вирішив не зважати на опір позиці у розмірі 44 мільярди євро з боку президента.

Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Польський уряд на спеціальному засіданні погодив постанову, яка зобов'язує міністра оборони Владислава Косіняка-Комиша та очільника мінфіну Анджея Доманського підписати угоду про кредит SAFE за програмою Євросоюзу для потреб оборони Польщі.

Як пише Polsat News, таким чином кабінет Дональда Туска відреагував на рішення президента Кароля Навроцького застосувати вето проти відповідного закону, ухваленого в Сеймі. 

Туск пригрозив Навроцькому, що "історія дуже швидко оцінить його рішення у драматично негативному для нього ж самого ключі". 

Урядова постанова, окрім військових витрат, передбачає заходи щодо залучення фінансів для поліції, прикордонної служби, Служби охорони держави, а також розвитку дорожньої та залізничної інфраструктури, що має посилити обороноздатність Польщі.

Очільник канцелярії президента Збігнєв Богуцький, який був присутнім на засідання Ради міністрів, назвав неприпустимою ситуацію фактично обходу закону, який заблокував глава держави. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies