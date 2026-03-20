Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Суспільство / Війна

Двоє мешканців Дніпропетровщини поранені через російські атаки

Ворог атакував область артилерією, безпілотниками і авіабомбами.

Двоє мешканців Дніпропетровщини поранені через російські атаки
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області через російські обстріли поранені двоє людей. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

16 разів ворог атакував два райони області артилерією, безпілотниками і авіабомбами.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни атакували Нікополь і Марганецьку громаду.

На Синельниківщині – Синельникове, Шахтарське, Межівську, Васильківську, Миколаївську та Покровську громади. Пошкоджені адмінбудівля, пожежна частина, з десяток приватних будинків, господарські споруди.

Поранені двоє чоловіків. 65-річний постраждалий госпіталізований в стані середньої тяжкості. 40-річний – лікуватиметься амбулаторно.

