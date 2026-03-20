Двоє мешканців Дніпропетровщини поранені через російські атаки

У Дніпропетровській області через російські обстріли поранені двоє людей.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.
16 разів ворог атакував два райони області артилерією, безпілотниками і авіабомбами.
Зокрема, на Нікопольщині росіяни атакували Нікополь і Марганецьку громаду.
На Синельниківщині – Синельникове, Шахтарське, Межівську, Васильківську, Миколаївську та Покровську громади. Пошкоджені адмінбудівля, пожежна частина, з десяток приватних будинків, господарські споруди.
Поранені двоє чоловіків. 65-річний постраждалий госпіталізований в стані середньої тяжкості. 40-річний – лікуватиметься амбулаторно.