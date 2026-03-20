Двоє мешканців Дніпропетровщини поранені через російські атаки

Ворог атакував область артилерією, безпілотниками і авіабомбами.

У Дніпропетровській області через російські обстріли поранені двоє людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

16 разів ворог атакував два райони області артилерією, безпілотниками і авіабомбами.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни атакували Нікополь і Марганецьку громаду.

На Синельниківщині – Синельникове, Шахтарське, Межівську, Васильківську, Миколаївську та Покровську громади. Пошкоджені адмінбудівля, пожежна частина, з десяток приватних будинків, господарські споруди.

Поранені двоє чоловіків. 65-річний постраждалий госпіталізований в стані середньої тяжкості. 40-річний – лікуватиметься амбулаторно.