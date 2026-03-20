ППО вночі знешкодила 133 із 156 запущених Росією дронів

У ніч на 20 березня російська армія запустила по території України 156 безпілотників. ППО знешкодила 133 із них.

Про це у телеграмі повідомили Повітряні сили України.

«У ніч на 20 березня (з 18:00 19 березня) противник атакував 156 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди"», – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 133 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

Фото: Повітряні сили України

Станом на ранок 20 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.