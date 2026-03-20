Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
ППО вночі знешкодила 133 із 156 запущених Росією дронів

Зафіксували влучання 19 безпілотників. 

ППО вночі знешкодила 133 із 156 запущених Росією дронів
Робота української ППО
Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 20 березня російська армія запустила по території України 156 безпілотників. ППО знешкодила 133 із них. 

Про це у телеграмі повідомили Повітряні сили України

«У ніч на 20 березня (з 18:00 19 березня) противник атакував 156 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди"», – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 133 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

Фото: Повітряні сили України

Станом на ранок 20 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Читайте також
