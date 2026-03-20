Віддав наказ обстріляти Покровськ зі "Смерча": російський командир отримав підозру

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях 12 березня 2026 року повідомило про підозру за ст. 438 КК України командиру реактивної артилерійської бригади збройних сил росії. Про це повідомляє проєкт “Книга катів українського народу”.

Обставини злочину

15 лютого 2023 року приблизно о 10:01 військовослужбовці 439-ї бригади зс рф завдали удару осколково-фугасними снарядами 9М55Ф або 9М528 по житлових кварталах Покровська.

Під удар потрапили мікрорайони Сонячний та Шахтарський. Снаряди влучили в дах п’ятиповерхового житлового будинку та поруч із ліцеєм № 2. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків і будівлю навчального закладу. Внаслідок удару в найбільш постраждалій п'ятиповерхівці були повністю зруйновані два верхні поверхи. Через руйнування опорних конструкцій багатоповерхівку на 58 квартир визнали непридатною для подальшого проживання.

Загинули троє цивільних осіб, зокрема подружжя похилого віку, 11 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості: черепно-мозкові травми, мінно-вибухові ураження, травми від уламків. Серед постраждалих — люди різного віку, зокрема жінка 2001 року народження та пенсіонери.

Що відомо про підозрюваного

Полковник Лапандін Анатолій Анатолійович (05.04.1977 р. н.) — уродженець міста Знаменськ Астраханської області. На момент скоєння злочину обіймав посаду командира 439-ї реактивної артилерійської бригади (військова частина 48315), що дислокується в Знаменську.

Ця бригада — єдине формування Південного військового округу зс рф, озброєне реактивними системами залпового вогню “Смерч” / “Торнадо-С” калібру 300 мм. До складу бригади входять три дивізіони з 18 пусковими установками.За своїм статусом Лапандін підпорядковувався командуванню Південного військового округу й особисто відповідав за планування ударів, розподіл боєприпасів та координацію дій підрозділів під час обстрілів.

Підозра

Лапандін підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Його дії порушували положення Гаазької конвенції 1907 року, Женевської конвенції про захист цивільного населення 1949 року та Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1977 року, які забороняють умисні напади на цивільне населення й цивільні об’єкти.