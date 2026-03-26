Понад 70 разів упродовж дня Росія атакувала Дніпропетровщину: є постраждалі

Понад 70 разів впродовж дня окупанти атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, авіабомбами та артилерією. Постраждали семеро людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині постраждали Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади та Нікополь. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди, сільськогосподарське підприємство, АЗС та автівки. Поранені двоє чоловіків – 39 та 60 років.

За уточненою інформацією, через ранкову атаку на район постраждала 82-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині росіяни вдарили по Васильківській та Миколаївській громадах. Зайнялися господарська споруда, комбайн та авто. Ще три машини побиті.

Влучання зафіксовані також по Грушівській та Зеленодольській громадах, що на Криворіжжі. Пошкоджені оселя та магазин.

У Дніпровському районі під російським ударом був обласний центр, де постраждали 5 людей.