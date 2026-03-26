Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Понад 70 разів упродовж дня Росія атакувала Дніпропетровщину: є постраждалі

Відомо про 7 постраждалих.

Атака по Дніпропетровщині 26 березня
Фото: Дніпропетровська ОВА

Понад 70 разів впродовж дня окупанти атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, авіабомбами та артилерією. Постраждали семеро людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині постраждали Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади та Нікополь. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди, сільськогосподарське підприємство, АЗС та автівки. Поранені двоє чоловіків – 39 та 60 років.  

За уточненою інформацією, через ранкову атаку на район постраждала 82-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

На Синельниківщині росіяни вдарили по Васильківській та Миколаївській громадах. Зайнялися господарська споруда, комбайн та авто. Ще три машини побиті. 

Влучання зафіксовані також по Грушівській та Зеленодольській громадах, що на Криворіжжі. Пошкоджені оселя та магазин. 

У Дніпровському районі під російським ударом був обласний центр, де постраждали 5 людей

Читайте також
