Окупанти атакували безпілотником Сумщину: є постраждалі

Сьогодні, близько 16:00 окупанти атакували безпілотником Миколаївську сільську громаду Сумщини. Є жертви.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Внаслідок удару постраждали двоє цивільних. Один із них, чоловік 1971 року народження помер у лікарні від отриманих травм.
"Наслідки удару та стан другого постраждалого уточнюються", - йдеться в повідомленні.
- Протягом доби, з ранку 25 березня до ранку 26 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 43 населених пунктах у 20 територіальних громадах Сумської області. Постраждали двоє мирних жителів.