Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Суспільство / Війна

Окупанти атакували безпілотником Сумщину: є постраждалі

Двоє людей постраждало, один з них пізніше помер у лікарні.

Окупанти атакували безпілотником Сумщину: є постраждалі
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, близько 16:00 окупанти атакували безпілотником Миколаївську сільську громаду Сумщини. Є жертви.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок удару постраждали двоє цивільних. Один із них, чоловік 1971 року народження помер у лікарні від отриманих травм. 

"Наслідки удару та стан другого постраждалого уточнюються", - йдеться в повідомленні.

  • Протягом доби, з ранку 25 березня до ранку 26 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 43 населених пунктах у 20 територіальних громадах Сумської області. Постраждали двоє мирних жителів.
