Окупанти атакували безпілотником Сумщину: є постраждалі

Двоє людей постраждало, один з них пізніше помер у лікарні.

Сьогодні, близько 16:00 окупанти атакували безпілотником Миколаївську сільську громаду Сумщини. Є жертви.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок удару постраждали двоє цивільних. Один із них, чоловік 1971 року народження помер у лікарні від отриманих травм.

"Наслідки удару та стан другого постраждалого уточнюються", - йдеться в повідомленні.