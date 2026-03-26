26 березня російський безпілотник вдарив по одному з об’єктів критичної інфраструктури в Чернігові.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

«Стосовно останнього вибуху: зафіксовано удар ворожого безпілотника по одному з об’єктів критичної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала особа», - зазначила пресслужба.

РФ била по транспортній інфраструктурі на території Чернігова.

Оновлення. Згодом у міськраді повідомили, що одну людину забрали до лікарні, ще двох доставили до одного з міських медичних закладів із гострою реакцією на стрес.