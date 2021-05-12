ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури продовжує розслідування кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму 9 млн грн щодо службових осіб приватного підприємства, яке здійснювало будівельні роботи на Подільського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві.

Про це повідомляється на офіційній Facebook сторінці ДФС.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи ТОВ "Спецпроект-Інвест", на замовлення генпідрядника ТОВ "Еко-буд Трейд", упродовж 2020 року, здійснювали роботи по будівництву. При цьому підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операцій з ТОВ "БК Будівельний майданчик", ТОВ "Будівельна група «Буддекорсервіс»", які мають ознаки фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволяло ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.

"12 травня на підставі ухвал суду розпочато проведення обшуків за адресами проживання організаторів схеми та офісних приміщеннях вказаних підприємств з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України", - зазначається в повідомленні прокуратури.

“Останнім часом Державна фіскальна служба приділяє багато уваги протидії податковим правопорушенням при здійсненні робіт з оновлення та будівництва інфраструктури за кошти держави. Державні кошти мають використовуватися максимально ефективно та за цільовим призначенням, а ДФС буде протидіяти можливим махінаціям у сфері використання публічних фінансів”, – зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, у липні минулого року Нацполіція провела 17 обшуків у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільського моста. Поліцейські з’ясували, що протягом 2019-2020 років фігуранти уклали угоди з 6 фірмами на загальну суму понад 4 мільярди гривень. Кошти були перераховані субпідрядним організаціям, однак роботи фактично не проводилися. А частину цих коштів виведено в тіньовий обіг.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро - один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро. У березні мер столиці Віталій Кличко заявив при вихід на фінальну стадію будівництва мосту.