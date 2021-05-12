ДФС проводить обшук в земельному департаменті КМДА

Головне управління Державної фіскальної служби в Києві влаштувало обшук в Департаменті земельних ресурсів КМДА.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Фото: kyiv.gp.gov.ua

На сайті Київської міської прокуратури та ДФС повідомляється, що обшуки відбуваються в приміщеннях КМДА, в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження про нанесення міському бюджету 19,5 млн гривень збитків.

За версією слідства, директор фірми ще у 2013 році придбав нерухомість, розташовану на комунальній землі, але користувався нею безкоштовно - не укладаючи договір оренди земельної ділянки. За цей час він не сплатив 19,5 млн гривень.

Директору фірми виписали підозру за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу, але ще не вручили.

В межах розслідування також мають встановити, чи причетні до правопорушення службові особи КМДА. "За результатами слідчих дій буде надано правова оцінка діям службових осіб КМДА, які не вжили жодних заходів щодо укладення відповідних договорів оренди із землекористувачем", - йдеться в повідомленні.

Прокуратури проілюстровала свій пресреліз зображенням будинку на Хрещатику, 32а, де знаходиться департамент земельних ресурсів.

Нагадаємо, що 11 травня обшуки відбулися в комунальному підприємстві "Київзеленбуд", а 12 травня - в офісі комунального підприємства "Спецжитлофонд".