Пілот "Адмінсервіс Ветеран" запустять у Житомирі

Проєкт планують запровадити у всіх регіонах країни.

Пілотний проєкт "Адмінсервіс Ветеран" для обслуговування ветеранів війни та членів сімей загиблих запрацює у Житоморі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міністерства у справах ветеранів.

Меморандум про запуск спільного пілоту підпишуть представники міської влади та міністерства.

У рамках проєкту в “Прозорому офісі” буде обладнано два робочих місця, де адмінпослуги ветеранам та сім’ям загиблих надаватимуть фахівці.

Це дасть можливість ветеранам, родинам загиблих захисників швидко та ефективно отримувати послуги та покращить якість обслуговування захисників України, зазначили у Мінветеранів.

“Це перший пілотний проєкт в Україні. Такі центри мають бути у всій країні. Це все робиться для покращення умов обслуговування ветеранів та родин загиблих. Найближчим часом ми підпишемо меморандум і продовжимо реалізацію проєкту”, – зазначив перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Нагадаємо, Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України пропонує Президенту Володимиру Зеленському створити Консультаційні центри в обласних і районних держадміністраціях.