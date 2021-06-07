СБУ спільно з Центральним слідчим Бюро поліції Польщі викрили організовану злочинну групу, яка займалася масштабним виготовленням і збутом амфетаміну. Організаторами "справи" виявилися п'ятеро жителів Івано-Франківської області, при цьому один з них зараз відбуває покарання у в'язниці, повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

"Амфетамін виготовляли у двох нарколабораторіях в Івано-Франківській області. Прекурсор нітороетан ділки ввозили в Україну контрабандою з країн ЄС через кордон з Республікою Польща. СБ України спільно з міжнародними партнерами задокументувала переправлення зловмисниками 50 літрів нітроетану через польсько-український кордон", - зазначили в СБУ.

За попередньою інформацією, щотижня наркоділки виготовляли і збували амфетаміну на 4 мільйони гривень. За один цикл виробляли до 10 кілограмів психотропу. Лабораторії діяли з березня 2021 року.

Відомо, що основними покупцями наркотиків були власники анонімних спеціалізованих каналів у Telegram. Замовлення вони відправляли поштою по всій території України.

Правоохоронці затримали чотирьох ключових фігурантів "на гарячому" під час виготовлення чергової партії психотропу.

У нарколабораторії правоохоронці вилучили:

понад 12 літрів амфетаміну в рідкому стані;

35 літрів нітроетану;

20 кілограмів прекурсору фенілнітропропену;

майже 500 літрів хімічних реактивів;

лабораторне обладнання.

Загальна вартість вилучених заборонених речовин становить майже 2 млн грн.

Затриманим повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених у складі організованої злочинної групи. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Після проведення відповідних слідчих дій та експертиз слідством планується оголошення фігурантам підозр щодо інших епізодів протиправної діяльності.

Нагадаємо, що у січні у Харківській області поліція за чотири доби ліквідувала сім підпільних нарколабораторій. У результаті масштабної спецоперації вилучено понад три тонни наркотиків та прекурсорів на 120 млн гривень.