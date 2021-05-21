Спиртзавод у Полтавській області, від якого двічі відмовились покупці, продали втретє

Фонд держмайна продав Вишняківський спиртовий завод у Полтавській області на повторних торгах. Ціна зі стартових 21 млн 176 тис. 878 грн зросла у 3,9 раза – до 83 млн 600 тис. грн, повідомляє пресслужба ФДМ.

Зазначається, що на відкритому аукціоні із приватизації спиртзаводу 21 травня змагалися три учасники. Тепер переможець має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок – після цього процес приватизації об’єкту вважатиметься офіційно завершеним.

Згідно з даними Рrozorro.Продажі, переможцем стало ТОВ "Віденський млин", яке брало участь і у двох попередніх аукціонах.

Це третій аукціон з продажу спиртового виробництва Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт".

Перший раз 18 грудня підприємство продали за 234 млн гривень. Це мала бути рекордна сума для приватизації спиртзаводів, але покупець - ТОВ "РесурсПромЗахід" - не прибув для укладання договору купівлі-продажу.

4 березня завод продали вдруге за 101,2 млн гривень, але покупець - ТОВ "Спірит Етил" - також не захотів платити.

Підприємство, засноване у 1776 році, володіє будівлями та спорудами загальною площею 9 357,8 м² серед яких: виробничі корпуси, матеріальні склади, адмінбудівлі, цехи, майстерні тощо. Загальна площа земельних ділянок – 8,8739 га.