Іваньківський спиртзавод продали за 90 млн гривень

На відкритих онлайн-торгах змагалися шість учасників.

Фонд держмайна продав Іваньківський спиртовий завод держпідприємства "Укрспирт" за 90 млн грн. На відкритих онлайн-торгах із приватизації спиртзаводу 20 травня змагалися шість учасників, інформує пресслужба ФДМУ.

Ціна продажу Іваньківського місця провадження діяльності та зберігання спирту зі стартових 20 млн 372 тис 540 грн зросла у 4,4 раза - до 90 млн 1 грн.

"Боротьба тривала протягом всіх раундів, фінальні ставки учасників різнилися всього в 1 гривню", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що активи об'єкта приватизації зосереджені в селах Іваньки і Поташ Маньківського району Черкаської області. На балансі підприємства є необхідні кошти для виготовлення спирту.

У Фонді держмайна пояснили, що переможець аукціону повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок - після цього процес приватизації буде вважатися офіційно завершеним.

Нагадаємо, що приватизація спиртзаводів в Україні почалася у 2020 році. Держава загалом збирається продати 41 спиртзавод держпідприємства "Укрспирт" та ще 37 спиртзаводів концерну "Укрспирт".