Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко
Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ
Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Тимошенко анонсувала збір ініціативної групи з проведення референдуму проти продажу землі
Новые министры, знакомые лица
Новые министры, знакомые лица
Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"
Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
На ДП "Антонов" пройшла пресконференція Зеленського. Відео (оновлено)
На ДП "Антонов" пройшла пресконференція Зеленського. Відео (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Іваньківський спиртзавод продали за 90 млн гривень

На відкритих онлайн-торгах змагалися шість учасників.

Іваньківський спиртзавод продали за 90 млн гривень

Фонд держмайна продав Іваньківський спиртовий завод держпідприємства "Укрспирт" за 90 млн грн. На відкритих онлайн-торгах із приватизації спиртзаводу 20 травня змагалися шість учасників, інформує пресслужба ФДМУ.

Ціна продажу Іваньківського місця провадження діяльності та зберігання спирту зі стартових 20 млн 372 тис 540 грн зросла у 4,4 раза - до 90 млн 1 грн.  

"Боротьба тривала протягом всіх раундів, фінальні ставки учасників різнилися всього в 1 гривню", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що активи об'єкта приватизації зосереджені в селах Іваньки і Поташ Маньківського району Черкаської області. На балансі підприємства є необхідні кошти для виготовлення спирту.

У Фонді держмайна пояснили, що переможець аукціону повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок - після цього процес приватизації буде вважатися офіційно завершеним.

Нагадаємо, що приватизація спиртзаводів в Україні почалася у 2020 році. Держава загалом збирається продати 41 спиртзавод держпідприємства "Укрспирт" та ще 37 спиртзаводів концерну "Укрспирт".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також