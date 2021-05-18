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Колишній міністр економіки Тимофій Милованов назвав виправданим державне регулювання цін на ринках без конкуренції.

Про це він написав у фейсбуці, коментуючи рішення Кабінету міністрів обмежити торгову надбавку на бензин А-92, А-95 і дизпаливо.

"Коли варто застосовувати державне регулювання в ринковій економіці? Тоді, коли не працює конкуренція. Основний принцип ринкової економіки - конкуренція між компаніями та підприємцями за клієнта веде до інновацій, інвестицій, зниження цін. Коли конкуренція не працює - тоді інновацій та інвестицій менше, ціни вище, а виробництво та споживання падають. В таких випадках може бути виправдане державне регулювання", - написав Милованов.

Він сказав, що державне регулювання дуже поширене в сучасній ринковій економіці, і навів у якості прикладу облікову ставку центральних банків, якою вони впливають на вартість грошей.

"На валютних ринках є потужний регулятор який виконує цю функцію [згладжування цінових коливань]. На енергетичних ринках справжньої конкуренції немає через певні структурні причини - залежність від імпорту і світових цін, політизованість та часта монополізованість внутрішніх ринків. Як наслідок, держава намагається згладжувати коливання ціни через найшвидші й більш доступні механізми - обмеження цін або націнок", - пояснив Милованов.

Він вважає, що з часом механізми державного регулювання будуть удосконалюватися, в тому числі за рахунок зростання ролі регулятора - Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, що 29 березня Кабмін визнав бензин і дизель соціально значущим товаром та зобов'язав мережі АЗС попередньо, щонайменше за 20 днів, декларувати в Держспоживслужбі підняття цін на пальне, якщо воно становить 1% або більше.

14 травня уряд обмежив торговельну надбавку до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн за літр) і бензину (не вище 5 грн за літр).

Після цього окремі мережі АЗС тимчасово припинили продаж нафтопродуктів преміального сегменту через збитковість, а уряду довелося терміново пояснювати, що його рішення не стосувалося брендового преміального пального.