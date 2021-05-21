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​Співробітниця Київського СІЗО за гроші передавала ув'язненим алкоголь та мобільні телефони

За поліпшення умов утримання впродовж 2019 року інспекторка отримала від арештантів понад 160 тис. гривень.

​Співробітниця Київського СІЗО за гроші передавала ув'язненим алкоголь та мобільні телефони
Фото: Макс Требухов

Співробітниці державної установи "Київський слідчий ізолятор" повідомлено підозру в одержанні неправомірної вигоди за створення особливих умов утримання.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, молодший інспектор 2-ої категорії відділу режиму і охорони ДУ «Київський слідчий ізолятор» погодилася за грошову винагороду забезпечувати одному з ув’язнених та його співкамерникам більш комфортні умови утримання в СІЗО, а також передавати заборонені предмети, а саме спиртні напої, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, SIM-картки тощо", - йдеться у повідомленні.

За такі "послуги" співробітниця СІЗО упродовж 2019 року отримувала від арештанта на банківську картку грошові кошти у сумі від 6 до 15 тисяч гривень щомісяця. Загальна сума яку отримала підозрювана за цей період, склала понад 160 тис. гривень.

Жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 368 КК (одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі, для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища) та обрано запобіжний захід.

Крім того, ув’язненому, який надавав гроші співробітниці СІЗО, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, днями у СІЗО Києва відкрили оновлений корпус, відремонтований за норвезьким зразком. Кожне приміщення оснащене холодильником, мікрохвильовою, телевізором, стаціонарним телефоном та Wi-Fi.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що платні камери в українських слідчих ізоляторах станом на кінець березня принесли державному бюджету вже 3 млн гривень.

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