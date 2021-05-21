​Співробітниця Київського СІЗО за гроші передавала ув'язненим алкоголь та мобільні телефони

За поліпшення умов утримання впродовж 2019 року інспекторка отримала від арештантів понад 160 тис. гривень.

Співробітниці державної установи "Київський слідчий ізолятор" повідомлено підозру в одержанні неправомірної вигоди за створення особливих умов утримання.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, молодший інспектор 2-ої категорії відділу режиму і охорони ДУ «Київський слідчий ізолятор» погодилася за грошову винагороду забезпечувати одному з ув’язнених та його співкамерникам більш комфортні умови утримання в СІЗО, а також передавати заборонені предмети, а саме спиртні напої, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, SIM-картки тощо", - йдеться у повідомленні.

За такі "послуги" співробітниця СІЗО упродовж 2019 року отримувала від арештанта на банківську картку грошові кошти у сумі від 6 до 15 тисяч гривень щомісяця. Загальна сума яку отримала підозрювана за цей період, склала понад 160 тис. гривень.

Жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 368 КК (одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі, для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища) та обрано запобіжний захід.

Крім того, ув’язненому, який надавав гроші співробітниці СІЗО, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, днями у СІЗО Києва відкрили оновлений корпус, відремонтований за норвезьким зразком. Кожне приміщення оснащене холодильником, мікрохвильовою, телевізором, стаціонарним телефоном та Wi-Fi.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що платні камери в українських слідчих ізоляторах станом на кінець березня принесли державному бюджету вже 3 млн гривень.