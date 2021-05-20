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Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом поточної доби, 20 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири  порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, неподалік населених пунктів Троїцьке та Авдіївка противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Гнутове окупанти здійснили обстріл у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

На обстріли противника військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав ситуацію на Донбасі одним з найскладніших конфліктів у світі і заявив про можливість референдуму.

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