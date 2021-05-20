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Російські окупанти стріляли з гранатометів біля Талаківки та Авдіївки

Бойових втрат у лавах ОС унаслідок ворожого вогню немає.

Російські окупанти стріляли з гранатометів біля Талаківки та Авдіївки
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Протягом минулої доби, 19 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.

Біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів, інформує пресцентр ООС.

Повідомляється, що станом на 7:00 20 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає", - повідомляють у штабі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, вчора зону ООС відвідала спікерка сейму Латвії Інара Мурнієце. Разом з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим вона побувала у прифронтовому селищі Опитне.

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