Шевченко назвав головне завдання збірної України на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні Євро-2020 висловився про суперників і окреслив завдання команди на континентальній першості.

"Наше головне завдання - вихід з групи. Ми розуміємо, що проти нас зіграють дуже хороші команди. У нашій групі є очевидний фаворит - збірна Нідерландів. Австрія - це команда, яка на високому рівні провела відбірний турнір і показувала хорошу гру. У її складі сильні гравці, у неї є певний стиль, за рахунок якого вона добивається результату", - наводить слова Шевченка офіційний сайт УЄФА.

"Північна Македонія - теж дуже пристойна команда. Це показали і відбірні матчі Чемпіонату Європи, і перемога над збірною Німеччини (2:1 - у кваліфікації ЧС-2022, - LB.ua). Цю команду ні в якому разі не можна не брати до уваги. У її складі теж є якісні футболісти, які завжди можуть показати хорошу гру", - зазначив коуч української збірної.

Турнір пройде з 11 червня по 11 липня.

Свій стартовий матч українці проведуть 13 червня в Амстердамі проти господарів.