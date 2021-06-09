Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
ГоловнаСпорт

Атлетична комісія штату Невада схвалила проведення реваншу Ф'юрі і Уайлдера

T-Mobile Arena у Лас-Вегасі прийме цей поєдинок.

Атлетична комісія штату Невада схвалила проведення реваншу Ф'юрі і Уайлдера
Деонтей Вайлдер (ліворуч) і Тайсон Ф'юрі
Фото: EPA/UPG

Трилогія Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер буде продовжена в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena, яка служить будинком для клубу НХЛ Vegas Golden Knights.

До такого висновку прийшла Атлетична комісія штату Невада (NSAC), яка схвалила запит сторін на місце проведення цього поєдинку, повідомляє Boxing Scene.

Реванш Ф'юрі і Вайлдера призначений на 24 липня. Провести третій бій з Вайлдером "Циганського короля" зобов'язав арбітраж.

Це буде перший бій для обох боксерів з моменту їх матчу-реваншу в лютому минулого року, коли Ф'юрі (30-0-1, 21КО) став першим, хто переміг Вайлдера (42-1-1, 41КО), нокаутувавши алабамця в 7 му раунді на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі.

На кону буде пояс чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, який Ф'юрі відібрав у Вайлдера в їх останньому бою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також