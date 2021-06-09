Атлетична комісія штату Невада схвалила проведення реваншу Ф'юрі і Уайлдера

Трилогія Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер буде продовжена в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena, яка служить будинком для клубу НХЛ Vegas Golden Knights.

До такого висновку прийшла Атлетична комісія штату Невада (NSAC), яка схвалила запит сторін на місце проведення цього поєдинку, повідомляє Boxing Scene.

Реванш Ф'юрі і Вайлдера призначений на 24 липня. Провести третій бій з Вайлдером "Циганського короля" зобов'язав арбітраж.

Це буде перший бій для обох боксерів з моменту їх матчу-реваншу в лютому минулого року, коли Ф'юрі (30-0-1, 21КО) став першим, хто переміг Вайлдера (42-1-1, 41КО), нокаутувавши алабамця в 7 му раунді на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі.

На кону буде пояс чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, який Ф'юрі відібрав у Вайлдера в їх останньому бою.