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Євро-2020: букмекери оцінили шанси України у поєдинку з Нідерландами

За всю історію команди зустрічалися собою лише у двох в товариських поєдинках.

Євро-2020: букмекери оцінили шанси України у поєдинку з Нідерландами
Фото: УАФ

Фаворитами матчу Нідерланди-України, який відбудеться у неділю, 13 червня на “Йоган Кройф Арені” в Амстердамі, є господарі поля.

Так вважають аналітики букмекерських контор, пише Укрінформ.

Компанія Parimatch перемогу Нідерландів оцінює коефіцієнтом 1,68, нічию - 3,70, виграш України - 6,10.

За всю історію команди зустрічалися собою лише у двох в товариських поєдинках. 2008 році футболісти Нідерландів перемогли у Роттердамі - 3:0, а 2010-го була зафіксована нічия в Донецьку - 1:1. У складі українців голом відзначився Олександр Алієв.

Нагадаємо, поєдинок Нідерланди - Україна розпочнеться у неділю о 22.00 за київським часом. Матч покажуть телеканали “Футбол 1” та “Україна”.

Зазначимо, 7 червня УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслом "Слава Україні". Пізніше стало відомо, що УЄФА вимагає від України внести зміни у форму і прибрати "політичний" слоган.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України з футболу завершилися "переможним компромісом".

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