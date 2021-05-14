На "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль" видали вогненний матч в рамках 34-го туру Англійської прем'єр-ліги.

Було забито 6 голів.

Рахунок відкрили господарі вже на 10-й хвилині - Бруну Фернандешу допоміг рикошет від захисника - 1:0.

Однак під кінець першого тайму співвітчизник Фернандеша Діогу Жота і Роберто Фірміно забили за "Ліверпуль" - 1:2.

Збентежено для манкуніанців почалася друга половина зустрічі. На 47-й хвилині Фірміно робить дубль - 1:3.

Через 21 хвилину Маркус Решфорд повернув інтригу в матчі - 2:3.

Але, на 90-й хвилині Мохамед Салах немов заєць від хортів втік з центру поля на рандеву з голкіпером Діном Хендерсоном і встановив остаточний рахунок в матчі - 2:4.

Цією перемогою підопічні Юргена Клоппа подарували собі надію на потрапляння в топ-4.

За 2 тури до фінішу чемпіонату "Ліверпуль" до 6 очок скоротив своє відставання від "Лестера", що йде на 3-й позиції, і до 4-х - від "Челсі". При цьому "червоні" мають гру в запасі.