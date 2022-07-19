Робота двох станцій київського метро з 20 липня буде змінена

Два вестібюлі на двох станціях метро тимчасово закриють на вхід і вихід.

З 20 липня в Києві тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро. Зокрема, закриють вихід зі станції “Академмістечко” у напрямку Троїцького ринку та вихід зі станції “Дарниця” у напрямку “Лівобережної”.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Обмеження застосовуються з міркувань безпеки. Про відновлення роботи вестибюлів буде повідомлено додатково. Зауважу, що на період воєнного стану режим роботи станцій КП "Київський метрополітен" визначають правоохоронні органи”, – йдеться у повідомленні.

В КМДА нагадали, що під час повітряної тривоги, зокрема уночі, працюють ті ж вестибюлі, що й у денну зміну.

Нагадаємо, столичний театр Лесі Українки позбувся “російської драми” у своїй назві. Рішення про перейменування театру було прийнято Мінкультури ще на початку літа, а з 15 липня, відповідно до рішення Кабміну, до актів уряду внесена нова назва театру - “Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки”.