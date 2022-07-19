Минулої ночі окупанти здійснили ракетний удар по селу в Одеській області – 7 ракет “Калібр” морського базування проти звичайного села. Не дешеві і не прості ракети, якими Росія дуже пишалася, влучили в сільське поле і непрацюючу ферму, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей, будинок культури. Жодного військового сенсу в атаці не було, це просто терор.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“На щастя, загиблих немає – люди вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги. Але шестеро місцевих були травмовані, і серед них 5-місячна дитина. Їй та матері надається вся необхідна допомога. Ось такі мішені у російських крилатих ракет. І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирним селам і містам? Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту”, - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що за минулу добу російських обстрілів зазнали ще Нікополь та інші населені пункти Дніпропетровщини, Харківщина, Миколаїв, Краматорськ – крилата ракета вдарила там просто по центру міста, Словʼянськ, Торецьк та інші міста Донбасу. Багато загиблих, багато поранених. Також окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини.

На захопленій Запорізькій АЕС та в Енергодарі – нові факти терору проти працівників і місцевих мешканців. Як би окупанти не намагалися сховатися, Збройні Сили України, наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь, і наша держава встановить особи кожного російського злочинця, хто винний у терорі українців.

“Збільшення американської підтримки для України, додаткова допомога для захисту людей від російського терору, вирішення гуманітарних потреб – це все завдання триваючого візиту першої леді України до Сполучених Штатів. Сьогодні, у другий день візиту, зустріч у Білому Домі з першою леді Джилл Байден – Президент Байден, віце-Президент Камала Гарріс та її чоловік прийшли привітати першу леді України. Я вдячний президентському подружжю Сполучених Штатів, усім представникам американської Адміністрації та кожній американській родині за теплоту по відношенню до нашої країни і наших людей”, - розповів президент України.

Він зазначив, що очікує від цього візиту першої леді вагомих результатів для України у співпраці з Америкою. Вже відбулись зустрічі і з державним секретарем Ентоні Блінкеном, з Самантою Пауер та іншими впливовими жінками-політиками, що представляють урядові та парламентські структури Америки. Завтра Олена Зеленська виступатиме в Конгресі – від імені усіх українських матерів, усіх українських жінок, і це буде важливе звернення.

“Провів сьогодні телефонні переговори з трьома лідерами. Поінформував Президента Польщі Анджея Дуду про ситуацію на передовій. Обговорили з ним подальші кроки в протидії російській агресії. Говорив з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі. Подякував йому за чесну і принципову позицію на захист наших спільних європейських цінностей. Ввечері говорив також з Президентом Кот-дʼІвуару. Поінформував його про наші зусилля в протидії продовольчій кризі, яку створила Росія, і яка загрожує світу масштабним голодом”, - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що сьогодні призначив нових очільників обласних управлінь СБУ в Закарпатській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях та звільнив одного із заступників голови СБУ.

Зеленський також подякував членам конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фіналізацію конкурсу. Рішення про переможця затверджено.

“Призначено й нового міністра соціальної політики України – Оксану Жолнович. Очікую від неї більшої активності в розʼясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики – конкретних прав людей, механізмів виплат та інших можливостей, які надає держава. Також потрібно прискорити осучаснення нормативної бази для соціальної політики, і роль міністра в цьому має бути вагомою”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Як він наголосив, дуже важливо, що Верховна Рада сьогодні реалізувала ініціативу керівника Офісу президента Андрія Єрмака про створення спеціальної комісії для контролю за використанням озброєння, яке надають наші партнери. До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту.

“Я хочу підкреслити: жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо надану зброю. Але щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів й тих, хто їм допомагає в Україні чи ще десь там, запрацює такий додатковий парламентський інструмент контролю”, - запевнив президент.

Також сьогодні Зеленський підписав черговий указ про нагородження 185 військовослужбовців державними нагородами, пʼять з них – посмертно.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 19 липня ухвалила за основу закон про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України.