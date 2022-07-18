Після розмови з головою Пентагону Резніков анонсував хороші новини

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Сторони обговорили майбутню зустріч у рамках Рамштайн. Міністри узгодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України.

Резніков пообіцяв, що є дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше.

Нагадаємо, четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня.