У Київській області відновили роботу 59 ЦНАПів, - КОВА

За півроку у ЦНАПах Київщини надали понад 200 тис. послуг.

У Київській області вже відновили роботу 59 ЦНАПів, 115 віддалених робочих місць та 1 територіальний підрозділ.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“Загалом у “прозорих офісах” Київщини надається до 498 видів послуг”, - йдеться у повідомленні.

Найбільш затребуваними є послуги соціального характеру:

довідки внутрішньо переміщеної особи

оформлення допомоги.

Такі послуги надаються в 44 ЦНАПах Київської області. Наразі центри з надання адміністративних послуг Київщини видали понад 80 тис. довідок ВПО та прийняли близько 36 тис. заяв на отримання відповідної допомоги.

Нагадаємо, фахівці виявили у Київській області 1346 тіл мирних жителів, які були вбиті російськими військовими.