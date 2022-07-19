У Київській області відновили роботу 59 ЦНАПів, - КОВА

У Київській області вже відновили роботу 59 ЦНАПів, 115 віддалених робочих місць та 1 територіальний підрозділ.
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.
“Загалом у “прозорих офісах” Київщини надається до 498 видів послуг”, - йдеться у повідомленні.
Найбільш затребуваними є послуги соціального характеру:
- довідки внутрішньо переміщеної особи
- оформлення допомоги.
Такі послуги надаються в 44 ЦНАПах Київської області. Наразі центри з надання адміністративних послуг Київщини видали понад 80 тис. довідок ВПО та прийняли близько 36 тис. заяв на отримання відповідної допомоги.
Нагадаємо, фахівці виявили у Київській області 1346 тіл мирних жителів, які були вбиті російськими військовими.